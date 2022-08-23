Синегубов показал, как трофейная российская техника патрулирует Харьков

Харьковские полицейские начали патрулировать улицы города на трофейной российской технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Российский Тигр в Харькове... но не так, как планировал оккупант", - говорится в сообщении.
Синєгубов заявил, что патрулировать улицы города трофейная техника начала на день города.
Напомним, что утром 23 августа российская армия нанесла удар по центру Харькова.
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