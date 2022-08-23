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Синєгубов показав, як трофейна російська техніка патрулює Харків

Фото: Синєгубов показав, як трофейна російська техніка патрулює Харків (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Браславський

Харківські поліцейські почали патрулювати вулиці міста на трофейній російській техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російський Тигр у Харкові… але не так, як планував окупант", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов заявив, що патрулювати вулиці міста трофейна техніка почала на день міста.

Нагадаємо, що вранці 23 серпня російська армія завдала удару по центру Харкова.

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