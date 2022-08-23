Синєгубов показав, як трофейна російська техніка патрулює Харків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Російський Тигр у Харкові… але не так, як планував окупант", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов заявив, що патрулювати вулиці міста трофейна техніка почала на день міста.