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Синегубов оценил возможность выбить россиян за пределы Харьковской области

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (fпресс-служба главы ОВА)
Автор: Ульяна Безпалько

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в регионе достаточно сил для того, чтобы выбить российских военных за пределы Харьковской области. Однако сейчас ВСУ стоят в обороне.

Об этом Синегубов сообщил в интервью РБК-Украина.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление – это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать (выбить россиян за пределы области, - ред.)", - заявил глава ОВА.

По его словам, наступление должно проходить по всему фронту, учитывая военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне.

"Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - добавил Синегубов.

Ранее Синегубов заявил, что диверсионные группы в Харькове фиксировали еще полгода назад.

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