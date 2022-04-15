ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава ОГА Синегубов рассказал о российских диверсантах в Харькове

Новина українською →
Харьков, Пятница 15 апреля 2022 12:03
Глава ОГА Синегубов рассказал о российских диверсантах в Харькове Фото: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что диверсионные группы в Харькове фиксировали еще полгода назад, однако они находились в городе в состоянии ожидания. Он предположил, что у диверсантов в городе хранился схрон с оружием.

Об этом Синегубов сообщил в интервью РБК-Украина.

"Самая большая группа, которую мы фиксировали - примерно 15 человек. Все они были вооружены, их заблокировали и уничтожили. Затем мы обнаруживали группы по два, по три человека, которые занимались метками и маячками. Наши правоохранительные органы работают, диверсантов обнаруживают. Однако массового обнаружения диверсантов у нас уже нет", - рассказал Синегубов.

По его словам, в Харькове периодически обнаруживают наводчиков, являющихся фактически агентами России и сотрудничающих с оккупантами, помогая ему уничтожать только гражданское население.

"Это то, что у нас сейчас, к сожалению, происходит по Харькову. Мы ежедневно фиксируем потери среди гражданских", - добавил Синегубов.

Ранее Синегубов заявил, что российские оккупанты уже не смогут захватить Харьков.

Война в Украине продолжается уже 51 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла