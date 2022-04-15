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Синєгубов оцінив можливість вибити росіян за межі Харківської області

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (fпресс-служба глави ОВА)
Автор: Уляна Безпалько

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в регіоні достатньо сил для того, щоб вибити російських військових за межі Харківської області. Однак зараз ЗСУ стоять в обороні.

Про це Синєгубов повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми зараз стоїмо в обороні. Це інший розрахунок сил і засобів. Якщо ми підемо в наступ - це вже зовсім інший розрахунок сил і засобів. У нас достатньо сил, щоб це робити (вибити росіян за межі області, - ред.)", - заявив глава ОВА.

За його словами, наступ має проходити по всьому фронту, враховуючи військову обстановку по всій країні, навіть у Херсоні.

"Тому що це як цілісна карта. Як тільки буде можливість переходити в контрнаступ і буде такий військовий наказ, ми це зробимо. Наші військові і морально і технічно до цього готові", - додав Синєгубов.

Раніше Синєгубов заявив, що диверсійні групи в Харкові фіксували ще пів року тому.

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