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Синегубов объяснил, почему россияне увеличили интенсивность обстрелов Харькова

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Российские войска продолжают обстреливать Харьков с целью террора против местного населения. Удары наносятся как с оккупированных территорий Украины, так и из России.

Об этом председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, среди ударов, которые россияне наносят по Харькову, 99% - это реактивные системы залпового огня.

"Это даже не "Град" - это "Смерч" и "Ураган", у которого дальность стрельбы ориентировочно 40 километров. Поэтому они могут доставать до города и с наших временно оккупированных территорий и с территории РФ", - сказал Синегубов.

Враг бьет постоянно, повреждая критическую инфраструктуру, газопроводы, электросети, водопроводы, ТЭЦ. Это же не военные объекты - это исключительно гражданская критическая инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность населенных пунктов области и Харькова, отметил глава Харьковской ОВА.

"Например, неделю назад в Чугуеве была уничтожена местная ТЭЦ. Это тот объект, который обеспечивал почти 30% теплоснабжения к жилой инфраструктуре города Чугуев", - сказал он.

Синегубов убежден, что "первая цель врага - это террор местного населения, чтобы сеять панику и, наверное, подорвать веру в нашу победу".

По его словам, враг бьет наши населенные пункты - Богодуховский район, Чугуевский, Изюмский, Харьковский район - это все свидетельствует о том, что враг добровольно не собирается отступать из Харьковской области.

"Он бьется за свои позиции, пытается наносить потери и прорвать наши оборонительные позиции. И, конечно, прежде всего агрессор ставит своей целью террор местного населения для того, чтобы мы не чувствовали себя комфортно даже в тех условиях, в которых мы сейчас находимся", - сказал он.

Синегубов, отметил, что в России четко видят, что люди продолжают активно возвращаться в Харьков и их это не устраивает. "Поэтому они хотят постоянно держать людей в напряжении. И учитывая это, противник бьет по детским садикам, по больницам. Это прежде всего террор против местного населения", - добавил он.

Напомним, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг потерю позиций возле Харькова, освобожденных в мае. Оккупанты не смогли восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами Харьковской области, которые ВСУ отвоевали и освободили в мае. Агрессор несет потери, успехов не имеет.

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Харьков