Синегубов опроверг потерю позиций у Харькова, освобожденных в мае

Оккупанты не смогли восстановить контроль над некоторыми населенными пунктами Харьковской области, которые ВСУ отвоевали и освободили в мае. Агрессор несет потери, успехов не имеет.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в интервью РБК-Украина .

"Мы не сдали ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана во время контрнаступления еще в мае 2022 года. Наши Вооруженные силы сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальное поражение врагу", - сказал он.

По его словам, враг сконцентрировался на обороне своих собственных позиций и постоянно пытается прорвать наши оборонительные рубежи. "Однако агрессор несет потери, успеха не имеет и отступает на ранее занятые им позиции", - рассказал Синегубов.

Он сообщил, что на северном и северо-восточном направлении ведутся постоянные ротации и перемещение оккупационных войск, прибывают эшелоны с оружием и техникой.

"Однако там идет постоянная смена позиций. Те военные, которые прибывают к границам с областью, дальше движутся со стороны Волчанского и Купянского направления по территории Российской Федерации, после этого они заходят на территорию Украины и распределяются на разные направления", - сказал глва Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что "скопления войск, которые действуют и бьют по нашим позициям с севера и с северо-восточного направления, свое количество сейчас не увеличили".