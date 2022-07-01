Синєгубов пояснив, чому росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Харкова

За його словами, серед ударів, які росіяни наносять по Харкову, 99% - це реактивні системи залпового вогню.

"Це навіть не "Град" - це "Смерч" та "Ураган", у якого дальність стрільби орієнтовно 40 кілометрів. Тому вони можуть діставати до міста і з наших тимчасово окупованих територій, і з території РФ", - сказав Синєгубов.

Ворог б'є постійно, пошкоджуючи критичну інфраструктуру, газогони, електромережі, водогони, ТЕЦ. Це ж не військові об'єкти - це виключно цивільна критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів області та Харкова, зазначив голова Харківської ОВА.

"Наприклад, тиждень тому в Чугуєві була знищена місцева ТЕЦ. Це той об'єкт, який забезпечував майже 30% теплопостачання до житлової інфраструктури міста Чугуїв", - сказав він.

Синєгубов переконаний, що " перша ціль ворога - це терор місцевого населення, щоби сіяти паніку і, напевно, підірвати віру в нашу перемогу".

За його словами, ворог б'є наші населені пункти - Богодухівський район, Чугуївський, Ізюмський, Харківський район - це все свідчить про те, що ворог добровільно не збирається відступати від Харківської області.

"Він б'ється за свої позиції, намагається завдавати втрати та прорвати наші оборонні позиції. І, звичайно, передусім агресор ставить собі за мету терор місцевого населення для того, щоби ми не почувалися комфортно навіть у тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо", - сказав він.

Синєгубов, зазначив, що у Росії чітко бачать аналітику, що люди продовжують активно повертатися до Харкова і їх це не влаштовує. "Тому вони хочуть постійно тримати людей у напрузі. І з огляду на це, противник б'є по дитячих садочках, по лікарнях. Це насамперед терор проти місцевого населення", - додав він.