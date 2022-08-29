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Синегубов назвал общины Харьковской области, в которых может состояться эвакуация населения

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 18:49
Синегубов назвал общины Харьковской области, в которых может состояться эвакуация населения Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области готовятся к обязательной эвакуации в трех общинах, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской ОВА.

"На сегодняшний день в регионе отрабатывают план эвакуации на случай, если в этом будет необходимость, из трех общин Харьковской области - Золочевской, Дергачевской и Чугуевской", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, подготовка к этому происходит в абсолютно плановом режиме, а в случае такой необходимости, жителей обеспечат транспортом и временным жильем.

Сам процесс может начать происходить, если в этих общинах будут проходить боевые действия, или будет риск оккупации, или есть вероятность, что зимой при низких температурах будет повреждена критическая инфраструктура и в домах не будет тепла.

"Уже определены населенные пункты, которые держат в резерве места для временного размещения жителей Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской ОВА назвали основания для проведения эвакуации.

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