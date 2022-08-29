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Синєгубов назвав громади Харківської області, в яких може відбутись евакуація населення

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 18:49
Синєгубов назвав громади Харківської області, в яких може відбутись евакуація населення Фото: Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області готуються до обов'язкової евакуації у трьох громадах, якщо в цьому буде необхідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської ОВА.

"На сьогодні в регіоні відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде необхідність, із трьох громад Харківської області - Золочівської, Дергачівської та Чугуївської", - заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, підготовка до цього відбувається в абсолютно плановому режимі, а у разі такої необхідності, жителів забезпечать транспортом і тимчасовим житлом.

Сам процес може почати відбуватись, якщо у цих громадах будуть проходити бойові дії, або буде ризик окупації, або є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й у помешканнях не буде тепла.

"Вже визначено населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській ОВА назвали підстави для проведення евакуації.

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