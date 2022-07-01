Синегубов назвал два условия, при которых потребуется эвакуация из Харькова

"Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, находится на улицах Харькова еще опасно.

"Мы постоянно коммуницируем и просим людей не находиться на улицах и прислушиваться к сигналам воздушной и ракетной угрозы. Фактически ежедневно мы фиксируем по Харькову несколько ракетных ударов. Они происходят системно, сейчас обычно - с 23 часов до часа ночи. Кроме этого, днем и ночью Харьков обстреливают из реактивных систем залпового огня", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что на одном из направлений в Харьковской области еженедельно проводится эвакуация, с которого уже переместили почти 6 тысяч человек.

"Эта эвакуация у нас продолжается. Я специально не называю направление из соображений безопасности. А люди действительно хотят выехать с временно оккупированных территорий и вернуться в города, подконтрольные Украине", - заявил Синегубов.

Он сообщил, что проводилась эвакуация из городов Лозовая и Барвенково, но в других населенных пунктах нет организованной и официальной массовой эвакуации.