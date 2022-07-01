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Синєгубов назвав дві умови, за яких буде потрібна евакуація з Харкова

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Підстав для масової організованої евакуації з Харкова зараз немає. Вона можлива у двох випадках - небезпека вторгнення російських військ в місто або окупація міста.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Нинішня військова обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності у нас зараз немає", - підкреслив він.

За словами глави ОВА, знаходиться на вулицях Харкова ще небезпечно.

"Ми постійно комунікуємо і просимо людей не перебувати на вулицях і прислухатися до сигналів повітряної і ракетної загрози. Фактично щодня ми фіксуємо по Харкову кілька ракетних ударів. Вони відбуваються системно, зараз зазвичай - з 23 години до першої години ночі. Крім цього, вдень і вночі Харків обстрілюють з реактивних систем залпового вогню", - розповів Синєгубов.

Він додав, що на одному з напрямків у Харківській області щотижня проводиться евакуація, з якої вже перемістили майже 6 тисяч осіб.

"Ця евакуація у нас триває. Я спеціально не називаю напрямок з міркувань безпеки. А люди дійсно хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій і повернутися в міста, підконтрольні Україні", - заявив Синєгубов.

Він повідомив, що проводилася евакуація з міст Лозова та Барвінкове, але в інших населених пунктах немає організованої та офіційної масової евакуації.

Нагадаємо, раніше Синєгубов заявляв, що загрози штурму Харкова росіянами поки немає.

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евакуаціяХарківВійна Росії проти України