Синєгубов назвав дві умови, за яких буде потрібна евакуація з Харкова

"Нинішня військова обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності у нас зараз немає", - підкреслив він.

За словами глави ОВА, знаходиться на вулицях Харкова ще небезпечно.

"Ми постійно комунікуємо і просимо людей не перебувати на вулицях і прислухатися до сигналів повітряної і ракетної загрози. Фактично щодня ми фіксуємо по Харкову кілька ракетних ударів. Вони відбуваються системно, зараз зазвичай - з 23 години до першої години ночі. Крім цього, вдень і вночі Харків обстрілюють з реактивних систем залпового вогню", - розповів Синєгубов.

Він додав, що на одному з напрямків у Харківській області щотижня проводиться евакуація, з якої вже перемістили майже 6 тисяч осіб.

"Ця евакуація у нас триває. Я спеціально не називаю напрямок з міркувань безпеки. А люди дійсно хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій і повернутися в міста, підконтрольні Україні", - заявив Синєгубов.

Він повідомив, що проводилася евакуація з міст Лозова та Барвінкове, але в інших населених пунктах немає організованої та офіційної масової евакуації.