Синєгубов: є певні занепокоєння щодо Золочівського напрямку, слідкуємо за ворогом

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що з 10 травня цього місяці військові РФ активізували наступальні дії на Харківському напрямку. Окупанти не змогли досягти значних успіхів, однак зайняли деякі території в "сірій зоні".

Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Зокрема бої продовжують точитись у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. За словами головкома ЗСУ, росіяни зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

Синєгубов повідомляв, що окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять - до Харкова.

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