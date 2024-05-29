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Синегубов: есть некоторые беспокойства по Золочевскому направлению, следим за врагом

Фото: россияне наступают на Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации могут приступить к активизации действий еще в одном районе на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, речь идет о Золочевском направлении. Руководство Харьковской ОВА следит за действиями врага.

"О Золочевском направлении. Да, у нас есть определенные беспокойства. Враг может активизировать в том направлении свои действия. Следим за его поведением. Готовы принимать любые меры, в том числе по эвакуации населения", - сообщил глава ОВА,

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что с 10 мая этого месяца военные РФ активизировали наступательные действия в Харьковском направлении. Оккупанты не смогли добиться значительных успехов, однако заняли некоторые территории в "серой зоне".

Генштаб сообщил, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва кафиров в Харьковской области, однако бои там до сих пор продолжаются.

В частности, бои продолжают продолжаться в Волчанске и соседних населенных пунктах. По словам главкома ВСУ, россияне увязли в уличных боях в Волчанске.

Синегубов сообщал, что оккупанты хотели за два дня дойти до Волчанска, а через пять - до Харькова.

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