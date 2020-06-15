Синегубов догоняет Кличко: эксперты назвали пятерку лучших губернаторов

Рейтинг лучших губернаторов возглавил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, Виталий Кличко вошел в ТОП-3, а замкнул пятерку - глава Полтавской ОГА Олег Синегубов

Об этом пишет "Деловая столица" в своем ежеквартальном Рейтинге губернаторов.

Журналисты отмечают три основных фактора, повлиявших на успехи губернаторов: глобальные обстоятельства, такие как пандемия и мировой экономический кризис, политика нынешней украинской власти и, главное "действия или бездеятельность руководителей регионов".

Издание отмечает, что Львовская область, которая заняла первое место, избежала крупных провалов, а глава ОГА Максим Козицкий набрал наибольшую сумму баллов по 20 критериям - 74,5 балла.

В то же время Винницкую область на второе место "подтянули" успехи аграриев, поэтому замена руководителя области Владислава Скальского на Сергея Борзова выглядит нелогично, по мнению журналистов.

Вместе с тем издание отмечает, что традиционно Киев лидирует по ряду показателей, рассчитанных на душу населения, но в нынешних кризисных условиях эти успехи частично нивелировались плохими цифрами динамики.

На четвертое место выбился одесский губернатор Максим Куцый, которому помогло достичь этого динамика роста реальной зарплаты. Однако по двум критериям область оказалась на предпоследнем месте: упало производство в АПК и динамика строительства.

В то же время, динамика строительства в регионе позволила главе Полтавской ОГА Олегу Синегубову занять пятое место в рейтинге.

"Полтавщина в двойке передовиков по объему строительной продукции на душу населения, в пятерке лучших по общей площади новых нежилых зданий на тысячу жителей, по динамике экспорта товаров и услуг, по объему экспорта на душу населения и по динамике промышленности, в шестерке лучших - по среднемесячной зарплате, по динамике розничной торговли и по росту нефинансовых услуг", - отмечает издание.

Полтавская область также заняла первое место по динамике капитальных инвестиций и созданию благоприятного инвестклимата.

Напомним, ранее рейтинг самых инициативных губернаторов возглавил руководитель Винницкой областной городской администрации