Синєгубов наздоганяє Кличко: експерти назвали п'ятірку найкращих губернаторів

Рейтинг кращих губернаторів очолив голова Львівської ОДА Максим Козицький, Віталій Кличко увійшов до ТОП-3, а замкнув п'ятірку - голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

Про це пише "Ділова столиця" у своєму щоквартальному Рейтингу губернаторів.

Журналісти відзначають три основних фактори, які вплинули на успіхи губернаторів: глобальні обставини, такі як пандемія і світова економічна криза, що політика нинішньої української влади й, головне "дії або бездіяльність керівників регіонів".

Видання зазначає, що Львівська область, яка посіла перше місце, уникла великих провалів, а голова ОДА Максим Козицький набрав найбільшу суму балів за 20 критеріями - 74,5 бали.

Водночас Вінницьку область на друге місце "підтягнули" успіхи аграріїв, тому заміна керівника області Владислава Скальського на Сергія Борзова виглядає нелогічно, на думку журналістів.

Разом з тим видання відзначає, що традиційно Київ лідирує по ряду показників, розрахованих на душу населення, але в нинішніх кризових умовах ці успіхи частково нівелювалися поганими цифрами динаміки.

На четверте місце вибився одеський губернатор Куций Максим, якому допомогло досягти цього динаміка зростання реальної зарплати. Однак за двома критеріями область опинилася на передостанньому місці: впало виробництво в АПК і динаміка будівництва.

Водночас, динаміка будівництва в регіоні дозволила голові Полтавської ОДА Олегу Синєгубову зайняти п'яте місце в рейтингу.

"Полтавщина у двійці передовиків за обсягом будівельної продукції на душу населення, в п'ятірці кращих з загальної площі нових нежитлових будівель на тисячу жителів, за динамікою експорту товарів і послуг, за обсягом експорту на душу населення і по динаміці промисловості, у шістці кращих - по середньомісячній зарплаті, по динаміці роздрібної торгівлі і зростання нефінансових послуг", - зазначає видання

Полтавська область також посіла перше місце за динамікою капітальних інвестицій та створення сприятливого інвестклімату.

Нагадаємо, раніше рейтинг найбільш ініціативних губернаторів очолив керівник Вінницької обласної міської адміністрації