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"Синдром маленького мужчины": глава Минобороны Британии объяснил поведение Путина

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Лондон, Среда 29 июня 2022 11:27
"Синдром маленького мужчины": глава Минобороны Британии объяснил поведение Путина Фото: у Путина выявили синдром маленького мужчины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поведение Владимира Путина объясняется наличием у него "синдрома маленького мужчины". Министр обороны Британии Бен Уоллес уверен, что у российского президента этого комплекса в избытке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир - это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите словосочетание "синдром маленькой женщины". Вы всегда слышите "синдром маленького мужчины", и у него это в избытке", - сказал он.

Отметим, рост Путина точно не известен, однако он значительно ниже среднего - не более 168 сантиметров. К примеру, средний рост мужчины-украинца - 175 сантиметров.

Напомним, вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России во всем мире. Путин возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.

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Владимир Путин
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