"Синдром маленького мужчины": глава Минобороны Британии объяснил поведение Путина

Поведение Владимира Путина объясняется наличием у него "синдрома маленького мужчины". Министр обороны Британии Бен Уоллес уверен, что у российского президента этого комплекса в избытке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир - это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите словосочетание "синдром маленькой женщины". Вы всегда слышите "синдром маленького мужчины", и у него это в избытке", - сказал он.

Отметим, рост Путина точно не известен, однако он значительно ниже среднего - не более 168 сантиметров. К примеру, средний рост мужчины-украинца - 175 сантиметров.

Напомним, вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России во всем мире. Путин возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего.