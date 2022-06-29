ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Синдром маленького чоловіка": глава Міноборони Британії пояснив поведінку Путіна

Новость на русском →
Лондон, Середа 29 червня 2022 11:27
"Синдром маленького чоловіка": глава Міноборони Британії пояснив поведінку Путіна Фото: у Путіна виявили синдром маленького чоловіка (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Поведінка Володимира Путіна пояснюється наявністю у нього "синдрому маленького чоловіка". Міністр оборони Британії Бен Уоллес впевнений, що у російського президента цього комплексу в надлишку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я безумовно думаю, що погляд Путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав він.

Відзначимо, зростання Путіна точно не відомий, проте він значно нижче середнього - не більше 168 сантиметрів. Приміром, середній зріст чоловіка-українця - 175 сантиметрів.

Нагадаємо, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом