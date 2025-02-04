Син Януковича контролює експорт вугілля з окупованих територій України, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важливі історії".

Як пише видання, близька до Олександра Януковича компанія, яка зареєстрована у Ростові-на-Дону, за останні роки відправила за кордон майже пів мільйона тонн вугілля. Переважно сировину відправляли до Туреччини. Там вугілля продавалося офшорній компанії за низькою ціною, це дозволяло заощадити на митах. Згодом офшор міг продавати вугілля куди завгодно і за будь-яку ціну.

Однак вугілля, яке було марковане у митних деклараціях як російське, насправді було видобуте не в Росії, а в донецьких та луганських вугільних шахтах. За кордон це вугілля відправляють структури, пов'язані із сином колишнього президента України Олександром Януковичем.

"У 2023–2024 роках вони експортували за кордон майже пів мільйона тонн антрациту, формально через Успенську та сусідню станцію Гуково. Гроші за вугілля йдуть на рахунки офшору з Британських Віргінських островів, а вугілля - до Туреччини та інших країн", - пише видання.

Ймовірно, ключовою точкою у схемі стала компанія "Енергоресурс", формально вона належить Олексію Іванову. Ця особа з 2016 року працює в юридичних компаніях, пов'язаних із Олександром Януковичем. Зокрема, директор "Енергоресурсу" Павло Земляков також може бути пов'язаний із сином українського експрезидента.

Ця компанія у 2023 та 2024 роках експортувала з Росії майже пів мільйона тонн вугілля. За даними журналістів, основними постачальниками компанії є низка підприємств із Донбасу - "Торговий дім "Донське вугілля", "РТК "Східвугілля", шахта "Комсомолець Донбасу", шахта "Жданівська", "Імпекс-Дон" та інші.

У 2023 році компанія отримала 7 млн доларів позики під 1% від кіпрської Sl holdings limited, яку раніше контролював Едуард Слинько, колишній гендиректор холдингу Януковича-молодшого "Мако". Наразі компанія належить Дарії Лавринець, пов’язаній із родиною Януковичів.

"Енергоресурс" закуповує вугілля на Донеччині та постачає його до Туреччини через британську Energy Union. Завдяки низькій ціні, 57 доларів за тонну, компанія уникає високих мит, після чого вугілля перепродають за ринковою вартістю. Після заборони ЄС на російське вугілля у 2022 році основний ринок "Енергоресурсу" змістився до Туреччини. За 2021-2023 роки компанія, пов’язана з Олександром Януковичем, заробила понад 35 млн доларів.