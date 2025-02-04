Сын Януковича контролирует экспорт угля с оккупированных территорий Украины, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

Как пишет издание, близкая к Александру Януковичу компания, зарегистрированная в Ростове-на-Дону, за последние годы отправила за границу почти полмиллиона тонн угля. Преимущественно сырье отправляли в Турцию. Там уголь продавался оффшорной компании по низкой цене, это позволяло сэкономить на пошлинах. Впоследствии оффшор мог продавать уголь куда угодно и по любой цене.

Однако уголь, который был маркирован в таможенных декларациях как российский, на самом деле был добыт не в России, а в донецких и луганских угольных шахтах. За границу этот уголь отправляют структуры, связанные с сыном бывшего президента Украины Александром Януковичем.

"В 2023-2024 годах они экспортировали за границу почти полмиллиона тонн антрацита, формально через Успенскую и соседнюю станцию Гуково. Деньги за уголь идут на счета оффшора с Британских Виргинских островов, а уголь - в Турцию и другие страны", - пишет издание.

Вероятно, ключевой точкой в схеме стала компания "Энергоресурс", формально она принадлежит Алексею Иванову. Это лицо с 2016 года работает в юридических компаниях, связанных с Александром Януковичем. В частности, директор "Энергоресурса" Павел Земляков также может быть связан с сыном украинского экс-президента.

Эта компания в 2023 и 2024 годах экспортировала из России почти полмиллиона тонн угля. По данным журналистов, основными поставщиками компании является ряд предприятий из Донбасса - "Торговый дом "Донской уголь", "РТК "Востокуголь", шахта "Комсомолец Донбасса", шахта "Ждановская", "Импекс-Дон" и другие.

В 2023 году компания получила 7 млн долларов займа под 1% от кипрской Sl holdings limited, которую ранее контролировал Эдуард Слинько, бывший гендиректор холдинга Януковича-младшего "Мако". Сейчас компания принадлежит Дарье Лавринец, связанной с семьей Януковичей.

"Энергоресурс" закупает уголь в Донецкой области и поставляет его в Турцию через британскую Energy Union. Благодаря низкой цене, 57 долларов за тонну, компания избегает высоких пошлин, после чего уголь перепродают по рыночной стоимости. После запрета ЕС на российский уголь в 2022 году основной рынок "Энергоресурса" сместился в Турцию. За 2021-2023 годы компания, связанная с Александром Януковичем, заработала более 35 млн долларов.