Син Трампа полював у Монголії із близьким до Путіна олігархом, - FT

Дональд Трамп-молодший під час літньої поїздки на полювання до Монголії провів кілька днів у компанії російського бізнесмена Умара Кремльова, який є близьким до російського диктатора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У серпні син президента США прибув до Улан-Батора та поїхав до табору в аймаку Увс. Під час поїздки він вполював алтайського архара, який перебуває під загрозою зникнення, причому починаючи з 2019 року він застрелив у Монголії щонайменше ще двох таких тварин.
Оскільки Трамп-молодший є членом родини політика, його супроводжувала Секретна служба США.
Згідно з федеральними документами, посольство США в Улан-Баторі оплатило проживання охорони в період із 23 серпня до 6 вересня на суму 18 715 доларів.
FT пише, що Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, залишив пресконференцію в Казахстані та вирушив до Монголії нічним чартерним рейсом.
Його супроводжував Артур Мартиросов - партнер російського венчурного фонду "Восход", що перебуває під санкціями США.
Джерела видання зазначили, що Трамп-молодший і Кремльов уникали спільних фотографій.
Провівши два дні разом, Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на боксерський поєдинок. Тим часом Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень і вирушив до аймаку Баян-Улгій полювати на сибірського гірського козла.
Згодом він повернувся до столиці, де зустрівся за вечерею з президентом Монголії Ухнаґієй Хурелсухом. Представник уряду спочатку опублікував у Facebook світлини та повідомив про обговорення відносин і бізнес-можливостей, але згодом допис видалили.
Представник американця назвав зустріч неофіційною та присвяченою відпочинку на природі.
FT зазначило, що перша відома зустріч Трампа-молодшого і Кремльова відбулася торік у Стамбулі за участю боксера Менні Пак’яо, де син президента США назвав росіянина "не лише лідером, а й другом".
Нагадаємо, 14 вересня вийшло розслідування ProPublica про те, що наближений до Путіна олігарх Умар Кремльов таємно заплатив сотні тисяч доларів за розкішне весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах.
Пізніше на ситуацію відреагував і сам Дональд Трамп. Він заявив, що його син Дональд Трамп-молодший поверне Умару Кремльову гроші, які той витратив на організовані весільні урочистості.
Зазначимо, The Telegraph повідомило, що Кремльов прагне повернути контроль над олімпійським боксом своїй асоціації IBA та отримати політичний важіль через Трампа-молодшого.