Син Шумахера може повернутися у Формулу-1: коли і як це відбудеться

Мік Шумахер претендує на повернення

Після втрати місця в складі команди Формули-1 наприкінці 2022 року, Мік Шумахер досі активно працює над тим, щоб повернутися до еліти автоспорту та знову опинитися на стартовій решітці чемпіонату.

Керівник нової команди "Каділак", яка дебютує у Ф-1 у сезоні 2026, Грем Лоудон підтвердив, що німецький пілот є одним із кандидатів на місце в складі.

"Мік - чудовий. Він дуже приємний хлопець, мені він дуже подобається. Зараз я краще його дізнався. Він ще молодий, але вже має досвід у Формулі-1. Звичайно, це було давно, але він тримається в курсі подій", - сказав Лоудон.

"Каділак" - новачок у Формулі-1

Команда "Каділак", яку підтримує "General Motors", офіційно стане 11-ю командою в чемпіонаті.

Сезон-2026 розпочнеться з тестів у січні на трасі Барселона-Каталонія, де пілоти випробують нові боліди з двигунами "Феррарі".

Наразі серед основних претендентів на місця у "Каділак", окрім Шумахера, називають Серхіо Переса, Валттері Боттаса, колишнього пілота "Саубер" Чжоу Гуаньюя, резервного гонщика "Астон Мартін" Феліпе Друговича.

Історія кар’єри Міка Шумахера

Син знаменитого гонщика дебютував у Формулі-1 у 2021 році у команді "Хаас", але після 2022 року залишив пелотон.

Після цього він працював резервним гонщиком "Мерседес" і виступав у чемпіонаті з гонок на витривалість за "Альпін".