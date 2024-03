Син Шевченка дебютував у складі збірної України, надія "Боруссії" Д оформив перший гол

Євро-2024 U-19, кваліфікація, група 7

Північна Македонія U-19 – Україна U-19 – 0:2

Голи: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Підопічні Дмитра Михайленка здобули впевнену перемогу над балканцями. "Синьо-жовті" оформили по м'ячу до та після перерви. Матч українських юніорів вийшов знаковим із кількох причин.

Перший гол у складі України U-19 оформив один із проспектів дортмундської "Боруссії" Кревсун. Атакувальний хавбек уперше одягнув футболку рідної збірної. Гол він оформив у роздягальню, коли з лінії штрафного влучно пробив під стійку після кутового.

Here’s Danylo Krevsun’s first Ukraine U19 goal on his debut Ukraine lead 2-0 at HT pic.twitter.com/TprDTFDUhQ

Його заспів на старті другої половини підтримав форвард київського "Динамо" Пономаренко. Він прийняв передачу партнера перед входом у штрафний майданчик і класним пробив під ближню стійку. Воротар македонців врятувати балканську команду не зумів.

Нарешті на 79-й хвилині стався ще один дебют. Із лави запасних на поле вийшов Шевченко-молодший. Увінчати прем'єрний поєдинок забитим м'ячем синові легенди не вдалося. Виправитися він зможе в наступних матчах міні-турніру. 23 березня збірна України зустрінеться з Латвією U-19, а 26 березня гратиме проти Швейцарії U-19.

Kristian Shevchenko made his Ukraine U19 debut today as the Watford Academy forward came on for the final 12 minutes of their game v North Macedonia today



: FFM pic.twitter.com/iFDtHWfauv