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Сын Шевченко дебютировал в составе сборной Украины, надежда "Боруссии" Д оформил первый гол

Скопье, Среда 20 марта 2024 16:57
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Сын Шевченко дебютировал в составе сборной Украины, надежда "Боруссии" Д оформил первый гол Фото: Кристиан Шевченко в составе "Вотфорда" (instagram.com/kristianms7)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 с победы над ровесниками из Северной Македонии начала финальный этап квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В составе команды дебютировал сын Андрея Шевченко Кристиан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Подопечные Дмитрия Михайленко одержали уверенную победу над балканцами. "Сине-желтые" оформили по мячу до и после перерыва. Матч украинских юниоров получился знаковым по нескольким причинам.

Первый гол в составе Украины U-19 оформил один из проспектов дортмундской "Боруссии" Кревсун. Атакующий хавбек впервые надел футболку родной сборной. Гол он оформил в раздевалку, когда с линии штрафной точно пробил под штангу после углового.

Его запев на старте второй половины поддержал форвард киевского "Динамо" Пономаренко. Он принял передачу партнера перед входом в штрафную и классным пробил под ближнюю штангу. Вратарь македонцев спасти балканскую команду не сумел.

Наконец на 79-й минуте произошел еще один дебют. Со скамейки запасных на поле вышел Шевченко-младший. Увенчать премьерный поединок забитым мячом сыну легенды не удалось. Исправиться он сможет в следующих матчах мини-турнира. 23 марта сборная Украины встретится с Латвией U-19, а 26 марта сыграет против Швейцарии U-19.

К слову, ранее вспомнили историю противостояния национальной команды Украины со сборной Боснии и Герцеговины.

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