Сын Шевченко дебютировал в составе сборной Украины, надежда "Боруссии" Д оформил первый гол

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Подопечные Дмитрия Михайленко одержали уверенную победу над балканцами. "Сине-желтые" оформили по мячу до и после перерыва. Матч украинских юниоров получился знаковым по нескольким причинам.

Первый гол в составе Украины U-19 оформил один из проспектов дортмундской "Боруссии" Кревсун. Атакующий хавбек впервые надел футболку родной сборной. Гол он оформил в раздевалку, когда с линии штрафной точно пробил под штангу после углового.

Here’s Danylo Krevsun’s first Ukraine U19 goal on his debut Ukraine lead 2-0 at HT pic.twitter.com/TprDTFDUhQ

Его запев на старте второй половины поддержал форвард киевского "Динамо" Пономаренко. Он принял передачу партнера перед входом в штрафную и классным пробил под ближнюю штангу. Вратарь македонцев спасти балканскую команду не сумел.

Наконец на 79-й минуте произошел еще один дебют. Со скамейки запасных на поле вышел Шевченко-младший. Увенчать премьерный поединок забитым мячом сыну легенды не удалось. Исправиться он сможет в следующих матчах мини-турнира. 23 марта сборная Украины встретится с Латвией U-19, а 26 марта сыграет против Швейцарии U-19.

Kristian Shevchenko made his Ukraine U19 debut today as the Watford Academy forward came on for the final 12 minutes of their game v North Macedonia today



: FFM pic.twitter.com/iFDtHWfauv