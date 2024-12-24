Син радника аятоли Хаменеї постачає іранську зброю в Росію, - Bloomberg

Як зазначає видання, Хоссейн Шамхані - син колишнього міністра оборони Ірану, який зараз перебуває на посаді радника верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Bloomberg пише, що Шамхані володіє мережею компаній, які забезпечують експорт нафти і нафтопродуктів з Ірану і Росії через країни, що не приєдналися до західних санкцій. Його компаніям належить флот з десятків суден, серед яких танкери і вантажні судна.

Як уточнюють журналісти, щонайменше два судна, які пов'язані з компаніями іранського бізнесмена, 2023 року брали участь у перевезеннях іранської зброї, деталей для дронів і товарів подвійного призначення з Ірану в Росію.

Йдеться про судна Sea Castle (також відоме як Tooka) і Sea Anchor (також відоме як Roja). Цього року вони здійснили щонайменше п'ять рейсів з іранських портів до Астрахані.

За даними джерел видання, Росія платить за такі поставки Ірану нафтою.