Сын советника аятоллы Хаменеи поставляет иранское оружие в Россию, - Bloomberg

Иранский бизнесмен Хоссейн Шамхани обеспечивает около четверти всех поставок оружия из Ирана в Россию. Речь о деталях для беспилотников и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание Хоссейн Шамхани - сын бывшего министра обороны Ирана, который сейчас находится на должности советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Bloomberg пишет, что Шамхани владеет сетью компаний, которые обеспечивают экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана и России через страны, которые не присоединились к западным санкциям. Его компаниям принадлежит флот из десятков судов, среди которых танкеры и грузовые суда.
Как уточняют журналисты, как минимум два судна, которые связаны с компаниями иранского бизнесмена, в 2023 году участвовали в перевозках иранского оружия, деталей для беспилотников и товаров двойного назначения из Ирана в Россию.
Речь о судах Sea Castle (также известное как Tooka) и Sea Anchor (также известное как Roja). В этом году они совершили по меньшей мере пять рейсов из иранских портов в Астрахань.
По данным источников издания, Россия платит за такие поставки Ирану нефтью.
Напомним, Иран предоставляет России военную помощь в войне против Украины. В частности, россияне получают от Ирана дроны-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.
В частности, недавно российский "Шахед" ударил по складу сети супермаркетов "Сильпо" под Киевом. В результате этого начался сильный пожар.
На складе находилась замороженная продукция на сумму около 400 млн гривен.
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