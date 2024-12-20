Окупанти дронами знищили склад "Сільпо" під Києвом

Російські окупанти в ніч на 20 грудня атакували дронами склад мережі супермаркетів "Сільпо" в Бориспільському районі. Будівлю було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fozzy Group у Facebook.

"У ніч на 20 грудня внаслідок атаки БПЛА ворог зруйнував один зі складів мережі "Сільпо", на якому зберігалася заморожена продукція", - зазначили у Fozzy Group, яка керує вищезгаданою мережею супермаркетів. Там також підкреслили, що внаслідок атаки постраждалих немає. При цьому було знищено товари на суму 400 млн гривень. Команда Fozzy Group працює над перерозподілом логістики.