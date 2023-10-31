Син Пригожина керує "вагнерівцями" в Росгвардії і відновив набір найманців у Пермі, - ЗМІ

У Пермі відновили набір до лав колишньої ПВК "Вагнера", яка тепер входить до складу Росгвардії. Найманцями тепер командує син екс-ватажка військової компанії Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " 59.RU ".

Видання пише, що інформацію про відновлення набору опублікували в Telegram-каналі "ПВК "Вагнер" Перм".

У публікації йдеться, що приватній військовій компанії "потрібні відчайдушні і сміливі, найкращі з найкращих".

Найманцями керує син Пригожина

Представники "вагнерівців" у Пермі підтвердив журналістам достовірність інформації.

За його словами, зараз ПВК "Вагнера" увійшла до складу Росгвардії і стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло.

До складу "вагнерівців" тепер нібито не вербують ув'язнених

"У нас усе залишилося як і раніше - атрибутика, символіка. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК", - сказав вербувальник.

Також він уточнив, що тепер вони не беруть людей із місць позбавлення волі.

"У каналі пишуть, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з людьми від 20 до 55 років", - пише видання.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомляв, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

А в Інституті вивчення війни зазначали, що найманці можуть знову стати серйозною загрозою для ЗСУ, перейшовши під командування Росгвардії.