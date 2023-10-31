Сын Пригожина руководит "вагнеровцами" в Росгвардии и возобновил набор наемников в Перми, - СМИ

В Перми возобновили набор в ряды бывшей ЧВК "Вагнера", которая теперь входит в состав Росгвардии. Наемниками теперь командует сын экс-главаря военной компании Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " 59.RU ".

Издание пишет, что информацию о возобновлении набора опубликовали в Telegram-канале "ЧВК "Вагнер" Пермь".

В публикации говорится, что частной военной компании "нужны отчаянные и смелые, лучшие из лучших".

Наемниками управляет сын Пригожина

Представители "вагнеровцев" в Перми подтвердил журналистам достоверность информации.

По его словам, сейчас ЧВК "Вагнера" вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын Евгения Пригожина Павел.

В состав "вагнеровцев" теперь якобы не вербуют заключенных

"У нас все осталось по-прежнему - атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК", - сказал вербовщик.

Также он уточнил, что теперь они не берут людей из мест лишения свободы.

"В канале пишут, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с людьми от 20 до 55 лет", - пишет издание.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти предводителя Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

А в Институте изучения войны отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.