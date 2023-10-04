Син президента США не визнав своєї провини за федеральними звинуваченнями

Син президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Хантера Байдена звинувачують у незаконному придбанні револьвера у 2018 році. За даними слідства, він придбав пістолет за фальшивими документами. Також стверджується, що чоловік приховував інформацію про підроблені папери та свою пристрасть до наркотичних речовин при оформленні ліцензії на зброю.

Видання зазначає, що в разі, якщо його визнають винним, йому може загрожувати до 25 років позбавлення волі.

Його адвокат Аббе Лоуелл заявив у суді, що планує подати клопотання про зняття звинувачень, оскаржуючи їх конституційність.

"Містер Байден не визнає себе винним за трьома пунктами, висунутими проти нього", - сказав Лоуелл судді.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій. Згодом американський генпрокурор Меррік Гарланд підвищив статус прокурора, який розслідує справу Хантера Байдена до статусу спеціального прокурора.