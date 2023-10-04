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Сын президента США не признал свою вину по федеральным обвинениям

США, Среда 04 октября 2023 06:42
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Сын президента США не признал свою вину по федеральным обвинениям Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Сын президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении револьвера в 2018 году. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам. Также утверждается, что мужчина скрывал информацию о поддельных бумагах и своей пристрастии к наркотическим веществам при оформлении лицензии на оружие.

Издание отмечает, что в случае, если его признают виновным, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Его адвокат Аббе Лоуэлл заявил в суде, что планирует подать ходатайство о снятии обвинений, обжалуя их конституционность.

"Мистер Байден не признает себя виновным по трем пунктам, выдвинутым против него", - сказал Лоуэлл судьи.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий. Впоследствии американский генпрокурор Меррик Гарланд повысил статус прокурора, расследующего дело Хантера Байдена до статуса специального прокурора.

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