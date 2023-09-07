Син Медведєва займався "паспортизацією" українців на окупованих територіях

"Ілля Медведєв з боку партії координував реалізацію проєкту зі створення порталу "Я в Росії" для мешканців нових суб'єктів Федерації, який було ініційовано рішенням генеральної ради "Єдиної Росії" у травні цього року", - повідомили у пресслужбі партії.

Про завершення розробки порталу 7 вересня заявив глава "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв.

За його словами, українці на захоплених Росією територіях нібито зазнають труднощів під час оформлення документів і соціальних виплат.

Примусова паспортизація на окупованих територіях України

Після окупації частини територій України, російські загарбники почали змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти.

Через велику кількість відмов, окупанти вирішили видавати паспорти в примусовому порядку, навмисно створюючи умови, щоб у людини не було вибору - брати паспорт РФ чи ні.

Зокрема, раніше росіяни видавали шкільні набори тільки тим дітям, чиї батьки мають паспорт країни-терориста. При цьому іншим дітям допомога не надавалася.

Також раніше окупанти заохочували батьків підлітків за отримання паспортів грошима. Так, якщо 14-річний підліток отримав російський паспорт, загарбники обіцяли його батькам виплати материнського капіталу.

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