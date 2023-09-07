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Сын Медведева занимался "паспортизацией" украинцев на оккупированных территориях

Фото: экс-президент РФ Дмитрий Медведев (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Сын зампреда Совета безопасности РФ Илья Медведев занимался незаконной "паспортизацией" граждан Украины на временно оккупированных территориях. В частности, он курировал создание портала, через который украинцы получают российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года", - сообщили в пресс-службе партии.

О завершении разработки портала 7 сентября заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев. 

По его словам, украинцы на захваченных Россией территориях якобы испытывают трудности при оформлении документов и социальных выплат.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях Украины

После оккупации части территорий Украины, российские захватчики начали заставлять местное население получать российские паспорта.

Из-за большого количества отказов, оккупанты решили выдавать паспорта в принудительном порядке, намеренно создавая условия, чтобы у человека не было выбора - брать паспорт РФ или нет.

В частности, ранее россияне выдавали школьные наборы только тем детям, чьи родители имеют паспорт страны-террориста. При этом другим детям помощь не предоставлялась.

Также ранее оккупанты поощряли родителей подростков за получение паспортов денежными средствами. Да, если 14-летний подросток получил российский паспорт, захватчики обещали его родителям выплаты материнского капитала.

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