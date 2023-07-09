Окупанти обіцяють гроші за отримання підлітками російського паспорта, - ЦНС

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє гроші за отримання російських паспортів підлітками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву" .

Повідомляється, що за отримання російських паспортів 14-річними підлітками, загарбники обіцяють їхнім батькам виплати материнського капіталу.

Таким чином росіяни сподіваються виконати план з паспортизації регіону.

Окрім того, загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам за відмову від паспорта РФ. Зокрема, такі випадки зафіксовані у Енергодарі Запорізької області.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Від початку повномасштабної війни Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства на окупованих територіях.

Проте велика кількість українців відмовляються отримувати паспорт РФ. Через це загарбники можуть вдаватися до погроз та шантажу українців.

Зокрема, на окупованих територіях Запорізької області загарбники почали мінувати приватні земельні ділянки тих, хто відмовився від російського паспорта.

До того ж, окупанти загострюють гуманітарну ситуацію на захоплених територіях, щоб схилити людей брати паспорт РФ в обмін на "соціальні виплати".

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