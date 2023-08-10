Син колишнього нардепа планував вбити місцевого депутата. Його затримали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що чоловік діяв в інтересах свого батька - колишнього нардепа VII скликання, члена фракції "Партії регіонів", а сьогодні - депутата однієї з місцевих рад Вінницької області, який обирався від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення РФ він втік з України.

Відомо, що у 2023 році між колишнім регіоналом та місцевим депутатом спалахнув конфлікт щодо продовження строку дії раніше укладених договорів оренди землі, а також позбавлення фігуранта повноважень депутата місцевої ради.

Син вирішив помститися за батька, тому замовив вбивство депутата. Він звернувся до знайомих, а ті повинні були залучити виконавців та у Києві вбити вінницького депутата. За це підозрюваний повинен був заплатити 8500 доларів.

Правоохоронці імітували вбивство, зробили відповідні фото та надіслали замовнику. Організатора затримали після передачі грошей.

У підозрюваного під час обшуків знайшли зброю, гроші та інші докази. Сину екс-нардепа оголосили підозру за декількома статтями ККУ. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється причетність його батька до вчинення злочину.

Фото: син екс-нардепа планував вбити місцевого депутата (gp.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ та ДБР провели обшуки у колишнього нардепа з "Партії регіонів", якого підозрюють у відмивання грошей, а саме 500 млн гривень.

Як повідомлялося, нардепа Анатолія Гунька від партії "Слуга народу" спіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він разом зі спільниками намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

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