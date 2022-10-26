Син гауляйтера Запорізької області завдав бюджету збитків на мільйони гривень, - БЕБ

Так званий "губернатор Запорізької області" Євген Балицький та його син завдали збитків бюджету України на 4 мільйони гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бюро економічної безпеки України.
Правоохоронці заявили про можливі факти ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
"Один із фігурантів кримінального провадження, у період 2014 - 2019 років приховав дохід в сумі близько 22,5 млн гривень. Також порушник не подавав за період 2011 - 2021 років податкові декларації із зазначенням джерел отримання коштів", - йдеться у повідомленні.
Використовуючи таку схему, він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 4 млн гривень. Починаючи з 2016 року зареєстрований індивідуальним підприємцем в "управлінні федеральної податкової служби". Він також є засновником суб’єктів підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим та території Російської Федерації, де здійснює відповідну господарську діяльність. Правоохоронці заявили, що його батько був призначений "губернатором Запорізької області", а згодом "головою російської окупаційної військової адміністрації".
Розслідування проводиться за фактом можливих порушень, а саме:
Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2012 році потрапив до Верховної ради як мажоритарник, будучи представником Партії регіонів. Після Революції гідності залишив партію, після виборів увійшов до фракції "Опозиційного блоку". У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.
Нагадаємо, що так званому окупаційному "губернатору" захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому оголосили підозру в колабораційній діяльності.
Вчора біля бізнес-центру гауляйтера Балицького у Мелітополі вранці вибухнуло авто.
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