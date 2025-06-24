Син екс-футболіста збірної України звернувся до "Динамо": що він сказав

Валерій Лучкевич офіційно залишив київське "Динамо" після завершення контракту. Тепер він готується до нового етапу в кар'єрі. Але на прощання він звернувся до свого уже колишнього клубу.
Що саме сказав півзахисник, розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Динамо".
Контракт гравця з київського "Динамо" завершився влітку цього року, і футболіст покинув команду.
"Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в "Динамо" надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні", - цитує Валерія сайт "біло-синіх".
Наразі він перебуває у пошуках нового клубу.
"Мій агент працює над варіантами продовження кар’єри - ми розглядаємо пропозиції", - зазначив футболіст.
Він подякував киянам і побажав команді підтвердити статус чемпіона в наступному сезоні.
Зазначимо, що вінгер провів за "Динамо" лише три офіційні матчі. За цей час йому не вдалося зробити жодного результативного внеску - ані голів, ані асистів. Такий обмежений ігровий час вплинув на його позицію в команді.
"Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!" - передав гравець журналісту "Динамо".
Вихованець школи запорізького "Металурга" грає на позиції правого півзахисника або вінгера.
Дебютував у професійному футболі за "Дніпро" у 2014 році. У складі дніпрян провів близько 68 матчів у всіх турнірах та був фіналістом Ліги Європи 2015 року.
У 2017-2019 роках Валерій виступав за льєжський "Стандард", де виграв Кубок Бельгії.
Повернувшись в Україну, захищав кольори "Олександрії", "Дніпра-1" та "Колоса". У березні 2025 року підписав контракт із "Динамо".
Валерій також виступав за юнацькі та молодіжні команди України (U17-U21), провів понад 60 матчів у різних вікових категоріях.
Син футболіста Ігоря Лучкевича, який грав за національну збірну України у 1990-х і працює тренером.
Раніше ми писали, що київське "Динамо" дізналося свого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Перший матч відбудеться на виїзді 22 або 23 липня, а матч-відповідь - на "Арені Люблін" 29 або 30 липня.
Для проходження до групового етапу киянам доведеться подолати трьох суперників у кваліфікації.