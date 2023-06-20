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Син Байдена визнав себе винним у податкових махінаціях і застосуванні зброї

Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Син президента США Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства юстиції США, про яку пише CNN.

Зазначається, що угода про визнання провини негайно позначиться на президентських виборах 2024 року.

Звинувачення було детально викладено в кримінальній справі в окружному суді США в штаті Делавер, де прокурор Девід Вайс, призначений Дональдом Трампом, проводив розслідування, під час якого свого часу вивчали звинувачення у відмиванні грошей, іноземному лобіюванні та інші потенційні звинувачення.

Адвокат Хантера Байдена заявив, що угода з федеральною прокуратурою дасть змогу розв'язати давнє кримінальне розслідування Міністерства юстиції США щодо сина президента.

"Хантер візьме на себе відповідальність за два випадки несплати податків у строк у зв'язку з правопорушенням згідно з угодою про визнання провини", - сказав адвокат Крістофер Кларк.

Справа щодо вогнепальної зброї

За словами адвоката, уряд США також висуне обвинувачення в застосуванні вогнепальної зброї, яке буде предметом досудової угоди про відхилення справи і не буде предметом угоди про визнання провини.

"Я знаю, що Хантер вважає важливим узяти на себе відповідальність за ці помилки, яких він припустився в період потрясінь і залежності у своєму житті. Він із нетерпінням чекає на продовження одужання та руху вперед", - додав адвокат.

Скандали із сином Байдена

Раніше Хантер Байден, імовірно, розповідав секс-працівниці, що російські "наркоторговці" вкрали ще один із його ноутбуків у Лас-Вегасі 2018 року. Вони це зробили з метою шантажу.

Також американська газета New York Post заявила, що отримала доступ до листування Гантера Байдена зі співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським. В одному з листів Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч із тодішнім віцепрезидентом США.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден