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Сын Байдена признал себя виновным в налоговых махинациях и применении оружия

Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции США, о котором пишет CNN.

Отмечается, что соглашение о признании вины немедленно скажется на президентских выборах 2024 года.

Обвинение было подробно изложено в уголовном деле в окружном суде США в штате Делавэр, где прокурор Дэвид Вайс, назначенный Дональдом Трампом, проводил расследование, в ходе которого в свое время изучали обвинения в отмывании денег, иностранном лоббировании и другие потенциальные обвинения.

Адвокат Хантера Байдена заявил, что соглашение с федеральной прокуратурой позволит разрешить давнее уголовное расследование Министерства юстиции США в отношении сына президента.

"Хантер возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в срок в связи с правонарушением согласно соглашению о признании вины", - сказал адвокат Кристофер Кларк.

Дело об огнестрельном оружии

По словам адвоката, правительство США также выдвинет обвинение в применении огнестрельного оружия, которое будет предметом досудебного соглашения об отклонении дела и не будет предметом соглашения о признании вины.

"Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он допустил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения выздоровления и движения вперед", - добавил адвокат.

Скандалы с сыном Байдена

Ранее Хантер Байден, вероятно, рассказывал секс-работнице, что российские "наркоторговцы" украли еще один из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году. Они это сделали с целью шантажа.

Также американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке Хантера Байдена с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

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