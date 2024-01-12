UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Син Байдена не погодився із звинуваченнями у несплаті податків

Фото: син президента США Хантер Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У федеральному суді в четвер сину президента США Хантеру Байдену були пред'явлені звинувачення в несплаті податків. Він не визнав себе винним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За інформацією джерела, сума несплачених федеральних податків становить приблизно 1,4 млн. доларів.

Байдену було висунуто звинувачення трохи більше ніж через місяць після того, як у Центральному окрузі Каліфорнії йому було пред'явлено звинувачення у несплаті податків.

Прокурори стверджували, що Байден, який багато говорив про свою залежність, "витрачав ці гроші на наркотики, супровід та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру з 2016 до жовтня 2020 року".

Синові Байдена може загрожувати до 17 років позбавлення волі.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше ми повідомляли, що Хантеру Байдену висунули нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден