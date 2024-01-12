Син Байдена не погодився із звинуваченнями у несплаті податків

За інформацією джерела, сума несплачених федеральних податків становить приблизно 1,4 млн. доларів.

Байдену було висунуто звинувачення трохи більше ніж через місяць після того, як у Центральному окрузі Каліфорнії йому було пред'явлено звинувачення у несплаті податків.

Прокурори стверджували, що Байден, який багато говорив про свою залежність, "витрачав ці гроші на наркотики, супровід та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру з 2016 до жовтня 2020 року".

Синові Байдена може загрожувати до 17 років позбавлення волі.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше ми повідомляли, що Хантеру Байдену висунули нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами.