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Сын Байдена не согласился с обвинениями в неуплате налогов

Фото: сын президента США Хантер Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В федеральном суде в четверг, сыну президента США Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Он не признал себя виновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По информации источника, сумма неуплаченных федеральных налогов составляет примерно 1,4 млн долларов.

Байдену было предъявлено обвинение чуть более чем через месяц после того, как в Центральном округе Калифорнии ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов.

Прокуроры утверждали, что Байден, который много говорил о своей зависимости, "тратил эти деньги на наркотики, сопровождение и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера с 2016 по октябрь 2020 года".

Сыну Байдена может грозить до 17 лет лишения свободы.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее мы сообщали, что Хантеру Байдену выдвинули новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.

 

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