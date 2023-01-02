Символіку окупантів на звільнених територіях знищать протягом тижня, - рішення уряду

Кабінет міністрів України затвердив план дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад, в якому міститься 131 пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 30 грудня 2022 р. № 1219-р.
Згідно з документом, протягом тижня з моменту деокупації повинна бути знищена символіка, визначена законом "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".
Крім того, невідкладно після здійснення заходів з розмінування, буде забезпечене відновлення обігу національної валюти, відновлення роботи відділень банків та АТ "Укрпошта", банкоматів, сервісів для терміналів, у тому числі сервісу "Готівка на касі".
Водночас виявлення осіб, причетних до колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, планується "постійно з дати завершення тимчасової окупації".
Також до невідкладних віднесено такі заходи:
За кожним заходом закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.