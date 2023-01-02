Символіку окупантів на звільнених територіях знищать протягом тижня, - рішення уряду

Згідно з документом, протягом тижня з моменту деокупації повинна бути знищена символіка, визначена законом "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Крім того, невідкладно після здійснення заходів з розмінування, буде забезпечене відновлення обігу національної валюти, відновлення роботи відділень банків та АТ "Укрпошта", банкоматів, сервісів для терміналів, у тому числі сервісу "Готівка на касі".

Водночас виявлення осіб, причетних до колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, планується "постійно з дати завершення тимчасової окупації".

Також до невідкладних віднесено такі заходи:

- здійснення заходів з очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;

- відновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;

- забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;

- забезпечення населення харчовими продуктами й товарами першої потреби;

- забезпечення ліками та надання медичної допомоги;

- відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;

- залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури;

- відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;

- забезпечення здійснення соціальних виплат і пенсій;

- відновлення централізованого водопостачання тощо.

За кожним заходом закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.