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Символіку окупантів на звільнених територіях знищать протягом тижня, - рішення уряду

Фото: на звільнених територіях символіку окупантів знищать в першу чергу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив план дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад, в якому міститься 131 пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 30 грудня 2022 р. № 1219-р.

Згідно з документом, протягом тижня з моменту деокупації повинна бути знищена символіка, визначена законом "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Крім того, невідкладно після здійснення заходів з розмінування, буде забезпечене відновлення обігу національної валюти, відновлення роботи відділень банків та АТ "Укрпошта", банкоматів, сервісів для терміналів, у тому числі сервісу "Готівка на касі".

Водночас виявлення осіб, причетних до колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, планується "постійно з дати завершення тимчасової окупації".

Також до невідкладних віднесено такі заходи:

  • - здійснення заходів з очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;
  • - відновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;
  • - забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;
  • - забезпечення населення харчовими продуктами й товарами першої потреби;
  • - забезпечення ліками та надання медичної допомоги;
  • - відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;
  • - залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури;
  • - відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;
  • - забезпечення здійснення соціальних виплат і пенсій;
  • - відновлення централізованого водопостачання тощо.

За кожним заходом закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

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деокупація