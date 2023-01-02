Символику оккупантов на освобожденных территориях уничтожат за неделю, - решение Кабмина

Согласно документу, в течение недели с момента деоккупации должна быть уничтожена символика, определенная законом "О запрещении пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

Кроме того, безотлагательно после разминирования будет обеспечено возобновление обращения национальной валюты, возобновление работы отделений банков и "Укрпочты", банкоматов, сервисов для терминалов, в том числе сервиса "Наличные на кассе".

В то же время, выявление лиц, причастных к коллаборационной деятельности и пособничеству государству-агрессору, планируется "постоянно с даты

завершение временной оккупации".

Также к неотложным отнесены следующие меры:

- проведение мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборке завалов;

- возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;

- обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;

- обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;

- обеспечение лекарством и оказание медицинской помощи;

- восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;

- привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;

- возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;

- обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;

- восстановление централизованного водоснабжения и т.д.

За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.