Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського міністра національної оборони Маріуша Блащака.

За словами міністра, цими ракетами будуть оснащені вертольоти підтримки Польщі AW149 і зрештою Apache.

"Починаємо переговори щодо ціни", - повідомив Блащак.

AGM-114 Hellfire

Ракета класу "повітря-земля", розроблена спочатку для боротьби з бронетехнікою, а пізніше - для високоточних ударів по інших типах цілей, особливо по цінних об'єктах.

Ракета має здатність уражати по декількох цілях і може запускатися з різних повітряних, морських і наземних платформ, включно з MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Раніше повідомлялось, що Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire.

Також ми писали, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.