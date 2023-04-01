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Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire

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Польща, Субота 01 квітня 2023 15:58
Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire Фото: США схвалили закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire (twitter.com mblaszczak)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, конгрес США схвалили закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського міністра національної оборони Маріуша Блащака.

За словами міністра, цими ракетами будуть оснащені вертольоти підтримки Польщі AW149 і зрештою Apache.

"Починаємо переговори щодо ціни", - повідомив Блащак.

AGM-114 Hellfire

Ракета класу "повітря-земля", розроблена спочатку для боротьби з бронетехнікою, а пізніше - для високоточних ударів по інших типах цілей, особливо по цінних об'єктах.

Ракета має здатність уражати по декількох цілях і може запускатися з різних повітряних, морських і наземних платформ, включно з MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі.

Раніше повідомлялось, що Держдепартамент США дозволив можливий продаж Польщі ракет Hellfire.

Також ми писали, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

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