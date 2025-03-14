"Символи героїзму і слави": українці вітають добровольців із їхнім днем і дякують за службу

В Україні вітають добровольців

Добровольців зі святом привітав міністр оборони Рустем Умєров, згадавши, що саме 14 березня 11 років тому перші 500 членів Самооборони Майдану вирушили на тренувальний полігон, започаткувавши добровольчий рух. Він наголосив, що у 2014-2015 роках тисячі українців взяли зброю і стали між Україною та російським агресором, а у 2022 році добровольці знову першими стали в стрій.

"Сьогодні добровольці воюють у кожній бригаді. Вони - основа нашої армії. Вони першими йдуть у бій, першими заходять у звільнені міста, першими приймають найскладніші виклики. Бути добровольцем - це не лише вибір, а й відповідальність. Це готовність боротися не заради нагород, а заради майбутнього. Схиляємо голови перед пам’яттю добровольців, які віддали життя за свободу та незалежність України. Їхній подвиг житиме вічно", - написав Умєров.

Екс-Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв теж відзначив відвагу українських добровольців.

"На передовій серед людей, які добровільно обрали шлях війни, стоять ті, хто свідомо покинув усе звичне: родини, роботу, домівки, - аби стати щитом для країни. У їхніх очах - рішучість і внутрішній вогонь. Вони не професійні військові, але їхня воля сильніша за броню. У кожного - своя історія, але всі вони об’єднані одним: любов’ю до України. Вони не чекали наказів, не просилися в тил. Вони самі прийшли сюди, бо не могли інакше. Поки такі люди стоять тут, Україну не зламати", - написав генерал-лейтенант, Герой України Сергій Наєв.

Наєв привітав добровольців (скриншот)

Командир "Азову" Денис Прокопенко також привітав добровольців зі святом.

"Немає більшого щастя, ніж захищати те, що є рідним для тебе, та брати долю своєї країни у власні руки. Ніж бути тим, хто сам розпоряджається своїм життям, і хто завжди стоїть в епіцентрі доленосних для його народу подій. Я гордий тим, що від самого свого початку і впродовж років "Азов" був місцем концентрації добровольчого духу в Україні. Таким він залишається і сьогодні", - написав Прокопенко.

Він також зазначив, що жодна сучасна зброя так не лякає окупантів, як дисципліновані та підготовлені на високому рівні, вмотивовані бійці, які абсолютно свідомо вирішили обміняти затишок рідних осель та спокій тилових міст на сталеві грози боїв за свободу Батьківщини.

"Я вітаю кожного українського добровольця з нашим днем і дякую вам за вибір, який ви зробили. За ту відповідальність, яку ви на себе взяли. І за те, що стоїте на своєму попри всі труднощі, які супроводжують цей нелегкий шлях. Слава Україні! Слава українським добровольцям", - додав командир.

Денис Прокопенко привітав добровольців зі святом (скриншот)

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова у себе в соцмережах поширила пост-спогад за 2021 рік, у якому вітала свого нареченого Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла із Днем добровольця. Нагадаємо, що полеглий "Да Вінчі" став першим добровольцем, який отримав звання Героя України ще за життя.

Михайлова лаконічно підписала свій пост: "Без тебе цей день абсолютно не має сенсів. Проте ми продовжуємо все тобою почате. Не схибимо, коханий", - зазначила військова.

Пост Аліни Михайлової (скриншот)

Начальник Головного штабу Української добровольчої армії Роман Піскун також привітав усіх, хто сам приєднався до лав ЗСУ.

"Брати й сестри, вітаю Вас з Днем українського добровольця. Сьогодні день тих, хто за покликом серця став на захист України. Вічна памʼять тим, хто не повернувся з поля бою та слава тим, хто продовжує боротися. Разом до перемоги", - написав Піскун.

Роман Піскун привітав добровольців (скриншот)

"Ніхто з них не готувався до цього та не був народжений для війни. Але вони поставили на стоп своє минуле життя та пішли на фронт. Добровольці - це люди честі, які свідомо пішли на жертву заради вірності своїй державі. Люди, які вчинили гідно в момент, коли багатьом здавалось, що все втрачене. Вони є символом героїзму, звитяги та воїнської слави", - написали у 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook.

Самі добровольці також вітають побратимів зі святом і згадують початок своєї служби.

"Хочу згадати свій перший підрозділ - 2-гий взвод. Цікаві, різні, смішні і сміливі, що прийшли до війська добровільно і встали на захист. Честь та шана живим, Вічна Слава полеглим", - написав Олесь Каціон, актор театру і кіно, який після початку повномасштабного вторгнення також долучився до ЗСУ.

Каціон поділився фото свого першого взводу (фото: Facebook/Oles Katsion)

Додамо також, що у багатьох містах України на центральних площах вшановують добровольців урочистостями, а також покладають квіти до монументів героїв.

Вшанування добровольців на острові Хортиця (фото: Військова частина 3026 Національної гвардії України/Facebook)