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Два роки без "Да Вінчі". В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра Коцюбайла

П'ятниця 07 березня 2025 12:28
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Два роки без "Да Вінчі". В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра Коцюбайла Другі роковини загибелі Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла (фото: Вікіпедія)
Автор: Василина Копитко

Сьогодні, 7 березня, українці вшановують пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який загинув два роки тому під Бахмутом. Дмитро був першим добровольцем і наймолодшим командиром, котрий отримав звання Герой України прижиттєво.

РБК-Україна розповідає про те, як українці вшановують полеглого Героя.

Як українці вшановують пам'ять "Да Вінчі"

Вранці на Аскольдовій могилі, де похований Дмитро, провели спільну молитву і панахиду в пам'ять про Героя. Також відбулася присяга добровольця бійців батальйону "Вовки Да Вінчі".

"7 березня - вшанування памʼяті командира, добровольця, лейтенанта, Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Вже традиційно бійці "Вовків Да Вінчі" даватимуть присягу добровольця на Аскольдовій могилі. Це присяга воїна УПА, яку першим з нас склав командир "Да Вінчі". Ця подія засвідчує тріумф української героїки, частиною якої стала й доблесть "Да Вінчі", - написали в окремому батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Вшанувати пам'ять Героя на Аскольдовій могилі зібралось понад сотня небайдужих українців та побратимів.

"Він став у пантеоні навіки наших Героїв, наших націоналістів. На жаль, таким шляхом. Проте він був воїном, прожив життя воїна і загинув воїном. На мою думку, це є честю сьогодні для українця і для чоловіка", - прокоментувала керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" та наречена Дмитра Аліна Михайлова.

Два роки без &quot;Да Вінчі&quot;. В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра КоцюбайлаПам'ять про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла вшанували на Аскольдовій могилі (фото Еспресо TV)

Також небайдужі українці вшановують пам'ять про Героя постами у соцмережах.

Історія життя і боротьби "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському на Івано-Франківщині. Його прадід був воїном УПА, тож з малечку Дмитра виховували у патріотичному дусі. Дмитро мав талант до малювання, навчався на художника в Івано-Франківську, саме через це й отримав позивний "Да Вінчі".

У віці 18 років Дмитро пішов добровольцем на фронт. Брав участь у бою під Пісками, де отримав важке поранення. Також він воював у Карлівці, Пісках, Авдіївці, під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

Два роки без &quot;Да Вінчі&quot;. В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра КоцюбайлаДмитро став добровольцем у 18 років (фото: Facebook/ Олександра Коцюбайло)

У 2016 році "Да Вінчі" став командиром 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. У 2021 йому надали звання Героя України - він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якого відзначили цією нагородою ще за життя.

"За свою свободу треба боротися. Якщо не хочеш бути в ярмі чи стати рабом, то треба боротися", - говорив Дмитро.

Два роки без &quot;Да Вінчі&quot;. В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра КоцюбайлаДмитро під час нагородження (фото з відкритих джерел)

Два роки без &quot;Да Вінчі&quot;. В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра КоцюбайлаДмитро з нареченою Аліною Михайловою (фото: Facebook/ Інформагентство "Вчасно")

Під час повномасштабного вторгнення "Да Вінчі" воював на Луганщині, згодом на Донеччині. 7 березня 2023 року неподалік Бахмуту Коцюбайло потрапив під артобстріл, уламок завдав йому смертельного поранення у шию. Йому було 27 років.

На прощання із Героєм у Києві на Майдані зібрались тисячі українців. Віддати останню шану йому також прийшли президент Володимир Зеленський і вище військове керівництво України: головнокомандувач Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков і бригадні генерали ЗСУ.

Дмитра похоронили на Аскольдовій могилі. У 2024 році в день його народження йому там відкрили пам'ятник. Також у цей день побратими на Донеччині урочисто відкрили пам’ятну стелу в пам'ять про "Да Вінчі".

Крім того, восени торік вийшов документальний фільм про Героя, у якому побратими й рідні поділились спогадами про легендарного воїна. Дмитро Коцюбайло став одним із символів сучасної боротьби України за право існувати.

"Кожен, хто приходить на території нашої держави зі зброєю, має бути знищений", - говорив Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.

Два роки без &quot;Да Вінчі&quot;. В Україні вшановують пам'ять легендарного воїна Дмитра КоцюбайлаДмитро "Да Вінчі" Коцюбайло (фото: Facebook/ Інформагентство "Вчасно")

Раніше ми розповідали історію двох братів Романа і Василя Ратушних, які загинули на фронті у боротьбі за Україну.

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Під час підготовки матеріалу використали: пост батальйону "Вовки "Да Вінчі" в Instagram, Вікіпедію та Еспресо TV.

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