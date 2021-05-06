"Визит в Украину - символ важности нас для США": Порошенко встретился с Блинкеном

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые находятся в Киеве.

По его словам, встреча была очень конструктивная и символическая.

"Когда Украину посещает среди первых стран одна из самых высоких должностных лиц США - это символ важности Украины для США. И то, что сказал Государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд - это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Потому что это является очень неприемлемым, когда разрушаются реформы, которые были сделаны, в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой", - отметил Порошенко.

Он, в частности, уточнил, что речь идет о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, речь идет о верховенстве права и де-факто подмену юридической структуры определенными волюнтаристскими решениями.

"И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем было в 2019 году", - добавил Порошенко.

Он также сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейших проблемы в Украине.

"Первая проблема - защита суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый топовый приоритет - защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал Государственному секретарю non-paper и изложил абсолютно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС", - сказал Порошенко.

Также, по его словам, было высказано предложение присоединения США к участию в Крымской платформе.

"Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представитель США для отпора российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ", - отметил Порошенко.

Кроме того, американская сторона подняла вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела Приватбанка.

В целом же по его мнению, перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствует - американская делегация это друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.

"Украина получила визит наших надежных друзей. Получила поздравления от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы радуемся тем, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, в Белом доме", - сказал Порошенко.

По его убеждению, это уникальный шанс, который мы просто должны воспользоваться для решения наших проблем, для мощного толчка развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Зафиксированного, согласно моим предложениям, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединиться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей - как встреча добрых, старых друзей", - резюмировал Порошенко.