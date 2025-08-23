Символ свободи, що майорить на фронті: Україна святкує День Державного прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора. Це свято встановлене у 2004 році на загальнодержавному рівні, аби вшанувати один із ключових символів нашої державності - синьо-жовтий стяг.
РБК-Україна розповідає про історію та святкування Дня Державного прапора, який є не просто атрибутом, а символом ідентичності, волі й боротьби за незалежність України.
Поєднання синього та жовтого кольорів має глибоке коріння. Ще за часів Русі такі барви використовувалися у міській символіці, а козаки малювали на синьому полотнищі золоті хрести та зброю.
Уперше синьо-жовтий прапор як символ українського народу підняли у Львові 1848 року під час "Весни народів". На Наддніпрянщині ж він став символом боротьби після революції 1905-1907 років, а з 1917-го - офіційним стягом української державності. Саме під цими кольорами відбувалися маніфестації, українські військові йшли у бій, а у 1918 році синьо-жовті знамена замайоріли над кораблями Чорноморського флоту.
Попри заборони, у радянські часи українці наважувалися піднімати національний прапор - у Києві, Чорткові, Львові та інших містах. У 1990 році його урочисто встановили над Київською міською радою, а вже у серпні 1991-го він був внесений у зал Верховної Ради. 4 вересня того ж року стяг замайорів над парламентом, а у 1992-му офіційно затверджений як Державний Прапор України.
Кольори українського прапора мають глибоке історичне й символічне значення, але їхнє трактування та порядок розташування змінювалися в різні періоди. Синій завжди символізував чисте небо, духовність і прагнення до свободи. Жовтий асоціюється з родючими пшеничними полями, працею та достатком.
Разом синьо-жовтий прапор уособлює мирне небо над золотими нивами, що є образом української землі та життя.
Однак порядок кольорів завжди був предметом дискусій. Так, у 1848 році у Львові "Головна Руська Рада" вперше затвердила синьо-жовтий стяг як символ українського народу.
Проте на початку ХХ століття, зокрема під час Першої світової, на західноукраїнських землях поширювався варіант із жовтою смугою зверху. Саме таким прапором у 1917 році в Києві зустрічали Михайла Грушевського.
Лише у січні 1918 року Центральна Рада юридично закріпила порядок кольорів, де синя смуга була вгорі. За часів гетьмана Павла Скоропадського символіка не змінювалася, а з грудня 1918 року УНР остаточно затвердила синьо-жовтий прапор.
Синьо-жовтий прапор побував на Евересті й Антарктиді, у космосі з Леонідом Каденюком та у миротворчих місіях. Він здіймався на п’єдестал разом з олімпійськими чемпіонами, був символом протестів Революції гідності, зустрічав російських окупантів у Криму на тральщику "Черкаси".
Сьогодні наш прапор - поруч із військовими на передовій, у звільнених містах та на окупованих територіях, де люди чекають моменту знову підняти його з гордістю.
Офіційно День Державного прапора було закріплено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23.08.2004. У 2009-му Віктор Ющенко започаткував щорічну загальнонаціональну церемонію його підняття, про що йдеться в указі № 602/2009 "Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987".
Відтоді щороку 23 серпня по всій Україні піднімають синьо-жовті стяги, віддаючи шану нашій історії, борцям за свободу та кожному українцю, який сьогодні під цим символом виборює незалежність.
Нагадаємо, цього року День Незалежності України (24 серпня) припадає на неділю, але через воєнний стан додаткового вихідного у понеділок не буде. За "мирним" законодавством святкові дні, які збігаються з вихідними, зазвичай переносяться. Проте під час воєнного стану це правило не діє - всі державні установи працюють у звичному режимі.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Український інститут національної пам’яті, указ президента України № 987 "Про День Державного Прапора України", wikipedia.org.