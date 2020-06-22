Символ расовой дискриминации: в Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Активисты называли его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации и выступали против этого памятника много лет.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление президента музея и городские власти.

Отмечается, что решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат на него права.

Бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году.

Монумент состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой - африканец.

Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет. Он стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма.

При этом, как пишет газета, музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то, что они могли быть "крайне неоднозначны".

Президент музея Эллен Фаттер отметила, что на фоне антирасистских протестов страна и мир все чаще обращают внимание на памятники - "эти губительные и мощные символы системного расизма".

"Пришло время его (памятник Рузвельту – ред.) снять", - заявила она.

В Свою очередь мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они "порабощены и расово неполноценны".

Правнук Рузвельта, который является попечителем музея естественной истории, выпустил заявление, в котором одобрил снятие памятника.

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием.

Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, во время которых полиция вновь применила насилие.

Антирассистские протесты распространились и на Европу.