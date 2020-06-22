Символ расової дискримінації: в Нью-Йорку демонтують пам'ятник Рузвельту

У Нью-Йорку демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії. Активісти називали його символом колоніальної експансії і расової дискримінації і виступали проти цього пам'ятника багато років.

Про це повідомляє газета New York Times з посиланням на заяву президента музею і міської влади.

Наголошується, що рішення про зняття пам'ятника ухвалив музей, з чим погодилася влада Нью-Йорка, якій належать на нього права.

Бронзовий пам'ятник американському президентові, який перебував при владі з 1901 по 1909 рік, був споруджений в 1940 році.

Монумент складається з трьох основних елементів: Рузвельт сидить верхи на коні, поруч з конем з одного боку йде індіанець, з іншого - африканець.

Активісти виступали проти цього пам'ятника протягом багатьох років. Він став, як вважав багато хто, символом колоніальної експансії і расової дискримінації.

Рішення про демонтаж статуї було прийнято на тлі протестів проти расизму.

При цьому, як пише газета, музей раніше завжди захищав і зберігав подібні об'єкти спадщини минулого, незважаючи на те, що вони могли бути "вкрай неоднозначні".

Президент музею Еллен Фаттер зазначила, що на тлі антирасистських протестів країна і світ все частіше звертають увагу на пам'ятники - "ці згубні і потужні символи системного расизму".

"Настав час його (пам'ятник Рузвельту, - ред.) зняти", - заявила вона.

У свою чергу мер Нью-Йорка Білл ді Блазіо зазначив, що музей попросив прибрати кінну статую Рузвельта, оскільки темношкірий та індіанець представлені так, як ніби вони "поневолені і расово неповноцінні".

Правнук Рузвельта, який є опікуном музею природної історії, випустив заяву, в якій схвалив зняття пам'ятника.

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почались після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом.

Незабаром протести переросли в масові заворушення, під час яких поліція знову застосувала насильство.

Антирасистські протести поширилися і на Європу.